مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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“مجتهد” يكشف ان الولاء لابن سلمان هو المعيار الاول لاختيار المسؤولين بالسعودية خصوصاً اذا نالوا تزكية ابن زايد

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