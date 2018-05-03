عزت العلايلي يعتز بتاريخه الفني الذي يتشرف به ابناؤه واحفاده

قال النجم المصري الكبير عزت العلايلي، إنه يعتز بكل ما قدمه للحياة الفنية سواء فى عالم السينما أو الدراما التليفزيوينة والمسرح، مشيرا إلى أنه طيلة حياته كان حريصا على تقديم كل ماهو هادف، سواء اجتماعيا أو إنسانيا أو حتى فنيا، حتى تظل هذه الأعمال فى مسيرته الفنية يفخر بها أبناؤه وأحفاده.

وأضاف العلايلى يقول فى تصريحات صحفية : إن الفن عندما يكون هادفا يخلد لصاحبه حتى بعد رحيله، وهو ما يؤمن به منذ دخوله الحياة الفنية، مشيرا إلى أنه عبر مشواره الفنى رفض العديد من الأعمال الفنية التى وجد أنها من الممكن أن تضره أو تسئ لمشواره، لعدم أهميتها على الإطلاق، سواء للجمهور أو حتى له هو شخصيا.

وأوضح العلايلى، أنه لم يقع تحت طائلة “المضطر”، بأن يقدم أعمالا من أجل المال أو للإنتشار، ولذلك لا يوجد فى أرشيفه الفنى مايندم عليه.

كان الفنان الكبير عزت العلايلى قد تم تكريمه الأسبوع الماضى بالمسرح القومى بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن منهم إلهام شاهين وسميحة أيوب وسمير صبرى وسميرة عبد العزيز وآمال رمزى ومجدى صبحى وعزة بلبع وهند عاكف وآخرون.