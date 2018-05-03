مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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ترامب يستعد لوضع العقدة في المنشار والانسحاب من الاتفاق النووي الايراني

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