مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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اخيراً ..السودان تعتزم سحب جيشها من تحالف العدوان على اليمن

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