يكذب كما يتنفس ..واشنطن بوست تكشف ان ترامب كذب 3000 مرة خلال رئاسته

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدلى بأكثر من 3000 كذبة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إن “هذا الرقم من التصريحات التي تحمل معلومات زائفة أو مضللة، يعني نسبة 6.5 تصاريح مضللة في اليوم”، مبينة أنه “عندما أطلقت هذا المشروع لأول 100 يوم لترامب في الرئاسة، كان المعدل 4.9 يومياً، وتدريجياً تصاعد هذا الرقم”.

ونشرت الصحيفة الأمريكية قائمة بالتصريحات المضللة لترامب تصدرتها مواضيع الرعاية الصحية للرئيس السابق “أوباما كير” وخفض الضرائب والصفقات التجارية والعلاقة بروسيا.

وجاءت التصريحات المضللة لترامب حول إيران في القائمة وبينت الصحيفة بعض الأكاذيب التي أدلى بها الرئيس الأمريكي حول إيران والاتفاق النووي.

وعلقت الصحيفة على الادعاء المكرر لترامب حول دفع مبلغ 150 مليار دولار أمريكي إلى ايران بعد الاتفاق النووي وقالت: ترامب يتكلم وكأن واشنطن دفعت المبلغ من جيبها! في حين المبلغ بالأساس يعود لإيران وممتلكاتها التي جمدّت بعد فرض العقوبات. الخزانة الأمريكية توقّعت بأن الأموال الإيرانية تقدر بحوالي الـ 55 مليار دولار في حين قال البنك المركزي الإيراني بأن المبالغ بالفعل تقدر بـ 32 مليار دولار فقط، بحسب الصحيفة.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أصدرت برنامجاً للمساعدة في التحقق من سياق التغريدات التي يكتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبرنامج الذي يحمل اسم “RealDonaldContext”، يعمل على متصفح كروم، يهدف إلى تصحيح و”تنظيف” تغريدات ترامب، ويشرح تحتها ملخصات عن مدى حقيقتها.

كذلك نشرت واشنطن بوست قاعدة بيانات ضمت تصريحات ترامب وكذلك عمليات كشف عن مدى مطابقتها للحقيقة. ووفقاً لحسابات الصحيفة غالباً ما يكذب ترامب أو يقدم معلومات غير صحيحة عند الحديث عن البطالة في البلاد وعن الضرائب وسوق الأوراق المالية والأسهم وبرنامج أوباما كير للضمان الصحي.