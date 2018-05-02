مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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في تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني .. الاحتلال نفذ 335 حالة اعتقال بينهم 37 طفلاً و8 سيدات

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