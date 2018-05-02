غادة عبدالرازق تعاند الزمن وتكرر نفسها فى اعمالها الفنية

نشر المنتج المصري محمد السبكى منذ ايام قليلة الافيشات والبرومو الخاص بفيلم «حرب كرموز» والذى يعده لطرحه بموسم عيد الفطر المقبل مباشرة، وقد فوجئ جمهور النجمة غادة عبدالرازق بتصدرها افيش الفيلم مرتدية نفس «الباروكة» الشقراء ومستمدة نفس اللوك الذى ظهرت به مسبقا فى فيلم «بون سواريه» الذى قدمته عام 2010 والذى كان ايضا من انتاج السبكي.

ورغم اختلاف العصر الذى تدور به احداث الفيلمين الا ان الشخصية التى تقدمها غادة لم تفرق كثيرا حيث إنها تقوم خلال فيلم حرب كرموز بدور راقصة وفتاة ليل باحد الملاهى الليلية وتم احتجازها لتكون طرفا رغما عنها بالحرب التى قامت امام قسم الشرطة المصرى ضد قوات الاحتلال الانجليزى وقتها، بينما كانت تقدم شخصية صاحبة الكبارية بفيلم «بون سواريه» والتى اضطررت لارتداء هذه الملابس والشعر المستعار لتقدم فقرة استعراضية لزبائنها بعدما اعتذرت الراقصة الاساسية عن الظهور على المسرح.

ويعد دور غادة فى فيلم «حرب كرموز» منتشر بشدة فى جميع الروايات والافلام التى تناولت الحقبة الزمنية التاريخية لما قبل ثورة 1952 حيث كانت الوطنية تحرك كل المصريين حتى ان فتيات الليل اضطرتهن الظروف للعيش هكذا لاطعام اهلهن، بينما كان لهن دور وطني كبير بنهاية الاحداث.

ومن جانب آخر تستمر عبدالرازق حاليا بتصوير مسلسلها «ضد مجهول» والذى ستخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث من المتوقع ان يتم استكمال التصوير حتى منتصف الشهر الكريم، خاصة ان تصوير دورها كان قد تعطل لاكثر من مرة بسبب انشغالها بتصوير أعمالها السينمائية.

وتقوم خلال العمل بدور سيدة تبدأ فى البحث عن قاتل ابنتها الذى اغتصبها وقتلها، حيث يتم تحويل القضية لرأى عام خاصة مع محاولة هروب الجاني.