مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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انكفاء الإرهابيين عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وعودة مؤسسات الدولة إليهما

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