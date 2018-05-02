مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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المجلس الوطني العباسي يعتزم “ملاعبة” اسرائيل و”معاقبة” غزة

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