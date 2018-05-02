مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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جرينتش+2 01:45
إسرائيل تتوجس خيفة من ضربة ايرانية انتقامية ..ولكنها تتظاهر بالاستعداد لمهاجمة الوجود الايراني في سوريا

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