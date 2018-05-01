هجوم واسع على فضائية الجزيرة لانها وصفت ابن سلمان بـ “الفتى”

أطلقت قناة “الجزيرة” وصفا مثيرا لأول مرة على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتحت عنوان “كل شيء بيد هذا الفتى.. المرتزقة والأمن وتويتر”، نشر موقع “الجزيرة نت” تقريرا حول تغريدات الحساب الشهير “مجتهد” الأخيرة، التي كشف من خلالها عن تحكم ابن سلمان بكافة مفاصل الدولة، من الأمن، إلى السياسة الخارجية، وغيرهما

وأثار وصف “الجزيرة” لابن سلمان بـ”الفتى” ردود فعل مثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن مغردون سعوديون هجوما حادا على “الجزيرة”، إذ علق نحو خمسة آلاف مغرد على تغريدة الخبر.

كما وجه مغردون سعوديون شتائم مختلفة إلى قناة “الجزيرة” والحكومة القطرية، مطلقين عدة اتهامات لهما، مثل العمالة لإيران وإسرائيل، حيث أطلق مغردون سعوديون هاشتاغا تحت عنوان “هذا الفتى”، أثنوا خلاله على ولي العهد.

وفي الجهة المقابلة، أيد مغردون وصف “الجزيرة” لابن سلمان بـ”الفتى”، قائلين إن سياسات الأخير أحرجت المملكة في العديد من القضايا.

وقال مغردون إن ابن سلمان، الذي يتم الثالثة والثلاثين سنة من عمره نهاية آب المقبل، انتهج سياسة مشابهة لسياسة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، التي لم تعرفها السعودية من قبل.

وكان “مجتهد” قال إن “الأجهزة المعنية بأمن السلطة (المباحث والقوات الخاصة والطوارئ… الخ) كانت عمليا بيد ابن سلمان قبل إقالة ابن نايف بعدة أشهر، وقبل تأسيس جهاز أمن الدولة، وكانت قيادات هذه الأجهزة مربوطة رسميا بالملك، وواقعيا بابن سلمان، منذ ذلك الحين”.