مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
أهم العناوين
جرينتش+2 02:01
نتنياهو يكذب .. ” إسرائيل ” تكذب غرب يكذب

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني