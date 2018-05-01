نتنياهو لا يسعى للحرب مع إيران وانما يحرض ترامب على محاربتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران وذلك بعد يوم من كشفه ما وصفه بأنه دليل على أنشطة نووية سرية في إيران مما يعد انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب مع إيران قال نتنياهو في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) ”لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة“.

هذا وقد امتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء عن الرد بشكل مباشر على اتهامات نتنياهو لإيران بخرق الاتفاق النووي مع ست قوى عالمية.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ”تماشيا مع ممارسات الوكالة المتبعة فإن الوكالة تقيم جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة والمتوفرة لديها… ولكن ليس من عادة الوكالة أن تبحث علنا القضايا المرتبطة بمثل هذه المعلومات“.

وبهذا الخصوص قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الثلاثاء إن نتنياهو سبق ان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأدلة على وجود برنامج سري إيراني للأسلحة النووية خلال اجتماعهما في واشنطن في الخامس من آذار.

ووافق ترامب على أن تعلن إسرائيل المعلومات قبل 12 أيار وهو الموعد المزمع لاتخاذ ترامب القرار عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه في عام 2015.

وفي بيان بثه التلفزيون مساء يوم امس الاثنين عرض نتنياهو ما قال إنها وثائق إيرانية تم الحصول عليها من خلال عملية مخابراتية إسرائيلية مضيفا أنها تثبت أن إيران كانت تطور أسلحة نووية قبل اتفاق 2015 الذي وقعته طهران مع ست قوى عالمية.

ومن المعروف أن إيران كانت تملك برنامجا للأسلحة حتى 2003 وقال محللون دبلوماسيون إن نتنياهو يعيد تدوير اتهامات قديمة فيما يبدو.