صدر اليوم، الاول من ايار، عدد جديد من مجلة طلقة تنوير، وهي المجلة الثقافية للائحة القومي العربي .

العدد الجديد يتضمن الموضوعات التالية …

– أربع سنوات من طلقات التنوير/ هيئة التحرير

– خطاب الهيمنة الثقافية ونفي وجود الأمة العربية/ فارس سعادة

– في معنى التحرر القومي/ بشار شخاترة

– نواب شعب أم شهود زور؟/ عبد الناصر بدروشي

– شخصية العدد: إبراهيم باشا، أعظم قائد عسكري عربي حديث/ نسرين الصغير

– ترامب وحروبه التجارية: هل دخلت العولمة بداية نهايتها؟/ إبراهيم علوش

– الصفحة الثقافية: نصوص محمد طمليه/ طالب جميل

– قصيدة العدد: حَليبُكِ في دَمِ الشهداءِ ساقيةٌ/ الشاعر يوسف الخطيب

– كاريكاتور العدد

لمتابعة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما ترغب:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/04/TT48.pdf