صدر اليوم، الاول من ايار، عدد جديد من مجلة طلقة تنوير، وهي المجلة الثقافية للائحة القومي العربي .
العدد الجديد يتضمن الموضوعات التالية …
– أربع سنوات من طلقات التنوير/ هيئة التحرير
– خطاب الهيمنة الثقافية ونفي وجود الأمة العربية/ فارس سعادة
– في معنى التحرر القومي/ بشار شخاترة
– نواب شعب أم شهود زور؟/ عبد الناصر بدروشي
– شخصية العدد: إبراهيم باشا، أعظم قائد عسكري عربي حديث/ نسرين الصغير
– ترامب وحروبه التجارية: هل دخلت العولمة بداية نهايتها؟/ إبراهيم علوش
– الصفحة الثقافية: نصوص محمد طمليه/ طالب جميل
– قصيدة العدد: حَليبُكِ في دَمِ الشهداءِ ساقيةٌ/ الشاعر يوسف الخطيب
– كاريكاتور العدد
لمتابعة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما ترغب:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/04/TT48.pdf