جواد ظريف يصف نتنياهو بـ “الصبي” ويتهمه بمداومة الكذب

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هو الراعي الكذاب الذي لا يقلع عن عادته، إذ عاد لترويج الأكاذيب عن البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ظريف على حسابه على “تويتر”: “هذا الصبي لا يستطيع أن يكف عن الكذب على غرار الراعي الكذاب، ويحاول من جديد أن يكرر عادته السابقة، فهو لم يتعظ من فضيحة الرسم الذي عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبإمكانه فقط خداع بعض الناس أكثر من مرة”.

وكان نتنياهو قد عقد أمس مؤتمرا صحفيا كشف فيه عما وصفها بأنها “وثائق سرية حصلت عليها إسرائيل وتحتوي على معلومات كثيرة عن البرنامج النووي الإيراني وتثبت مواصلة طهران برنامجها النووي”.