مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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جرينتش+2 02:06
المومني ينفي الانباء المتعلقة بقصف مناطق سوريّة من الاراضي الاردنية

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