المومني ينفي الانباء المتعلقة بقصف مناطق سوريّة من الاراضي الاردنية

أكّد الدكتور محمّد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن لا صحّة على الإطلاق للأخبار التي يتمّ تداولها، ووردت في بعض وسائل الإعلام، حول قصف مناطق سوريّة من أراضي المملكة.

وأكّد المومني أنّ الأردنّ ثابت على موقفه الراسخ بدعم جهود الحلّ السياسي كسبيل وحيد لحلّ الأزمة السوريّة بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويجلب الأمن والاستقرار لشعبها الشقيق، منوّهاً لجهود الأردن الحثيثة مع الأطراف الدوليّة الفاعلة تجاه حلّ سياسي للأزمة.

وقال المومني إنّ هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تسعى إلى تشويه مواقف الأردن مصدرها من يسعون لتعميق الأزمة السوريّة وإبقاء دوّامة العنف والفوضى التي يعانيها الشعب السوري الشقيق.

وأشار إلى أنّ الأردنّ الذي تحمّل أعباء كبيرة نتيجة الأزمة السوريّة من مصلحته العليا إنهاءها في إطار الحلّ السياسي، مشيراً إلى جهود الأردن بإنجاح مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري، والدعوة إلى توسعة هذه المناطق في جميع أنحاء سوريا، حقناً للدماء.