مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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اسرائيل تتودد للسعودية و..تتجسس عليها عبر معتمرين من عرب ٤٨

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