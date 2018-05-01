مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
أهم العناوين
جرينتش+2 02:06
إحباط خلية لحماس في القدس بتهمة التخطيط لهجمات مسلحة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني