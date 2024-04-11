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أهم الأخبار
إعلام عبري: السنوار يجهد لاخضاع إسرائيل، رداً على دعواتها لحركة حماس بالاستسلام
سبوتنيك عربي ذكرت إذاعة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن “رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يريد استسلام…أكمل القراءة »
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القوات المسلحة والهيئة الخيرية الهاشمية تسيران 100 شاحنة مساعدات لغزة ثاني أيام العيد
عمان 11 نيسان (بترا)- انطلقت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، قافلة مساعدات جديدة إلى الأهل في قطاع غزة مكونة…أكمل القراءة »
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زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، يهدد باستهداف مصالح أمريكا في المنطقة، إذا تجرأت على مهاجمة بلاده
هدد زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، باستهداف “المصالح” الأمريكية في المنطقة إذا هاجمت الولايات المتحدة بلاده، وذلك…أكمل القراءة »