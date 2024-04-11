قبل ثلاثين عاماً بالتمام والكمال، طرقت أسبوعية “المجد” بوابة الصدور، وقرأت فاتحة التواجد والحضور، واصطفت الى جانب القِلة من الصحف العربية المتقشفة والمتعففة عن المال الحرام، وخرجت في الناس سافرة وجهها الناصري المكافح، وشاهرة خطابها القومي العروبي المُلتزم، واتخذت من الشمس (التنوير) والسيف (البأس) شعاراً، ومن مقولة جمال عبد الناصر “ما أخذ بالقوة لا يُستعاد بغير القوة” رايةً وهويةً وعنواناً. ففي يوم الاثنين ١٩٩٤/٤/١١م ولدت “المجد” الورقية من الخاصرة، وفق ما يشبه العملية القيصرية، وذلك بعد تعسر ولادتها الطبيعية التي كانت مقررة يوم ١٩٩٤/٤/٤م.. ففي ذلك اليوم تعذرت الولادة – لأسباب فنية – في مطابع جريدة “الرأي” التي اعتمدناها لطباعة “المجد”، وكان لزاماً علينا تأجيل الصدور لأسبوع آخر، بغية تذليل المصاعب الطارئة وتوفير الحل المناسب للصدور يوم الاثنين التالي.. وهكذا كان. يومذاك جاءت رؤية “المجد” او رسالتها مُخالِفة للأجواء السياسية…