لا يَقدر على دفع ضريبة الدم، الا الذين يُقدّرون شرف الحياة جمال عبد الناصر يليق بكل كاتب عربي حر ان يقرأ سورتي الفاتحة والفتح، وان يضيف العطر الى الحبر، قبل ان يخطّ سطراً عن سيرة ومسيرة القائد الشهيد يحيى السنوار، الذي ابتدأ حياته شبلاً وأنهاها بطلاً.. ابتدأها فرداً وغادرها قائداً.. ابتدأها لاجئاً مُشرداً وفارقها خالداً مُخّلَداً.. ابتدأها اسماً مبنياً للمجهول واختتمها عَلَماً مرموقاً من أعلام الكفاح العالمي، وأيقونة ثورية أممية، جنباً الى جنب مع الثائر الأرجنتيني المقدام تشي جيفارا، الذي تحدى اليانكي الأمريكي في عز سطوته وجبروته. بسعادة غامرة فتح التاريخ أبوابه، يوم السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، ليستقبل القادة القساميين، يحيى السنوار، ومحمد الضيف، ومروان عيسى، الذين أطلقوا ملحمة “طوفان…