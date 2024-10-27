أهم الأخبار
-
أهم الأخبار
“المجـــــد” تُعلّـق صدورهـا حــداداً على القائـدين التـاريخيين الشـهيدين السيد حسن نصـر الله، والمجاهد يحيى السـنوار/ فيديـو
حداداً على القائدين التاريخيين الشهيدين السيد حسن نصر الله والمجاهد يحيى السنوار، واحتجاجاً على الموقف الرسمي والشعبي العربي المُخزي في…أكمل القراءة »
-
أهم الأخبار
“حماس” تنعي يحيى السنوار، رئيس مكتبها السياسي الذي استشهد في اشتباك مع قوات العدو في محور قتال متقدم برفح/ فيديو
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، استشهاد رئيس مكتبها السياسي في اشتباك مسلح مع…أكمل القراءة »
-
أهم الأخبار
جيش العدو يعلن قتل مسلحين.. القوات المسلحة تنفي مزاعم الإعلام العبري باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه لا…أكمل القراءة »