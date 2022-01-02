شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ139 على التوالي، واحتجاجًا صمت المؤسسات الدو... اقرأ المزيد