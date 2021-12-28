كانت علاقة الصداقة بين أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب ودية قوية، رغم التنافس الفني الشديد بينهما، وكثيرا ما كانا يتواصلان، خاصة بعد حفل كل منهما أو بعد عمل فني لاي منهما . وقد كونا معا ثنائيا رائعا ابتداء من أغنية أنت عمري، مرورا بأغنية أن... اقرأ المزيد