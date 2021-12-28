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عبد الوهاب يهرب من الأطباء لتلحين “هذه ليلتي” لام كلثوم/ فيديو

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ديسمبر 29, 2021 فى: من هنا وهناك
عبد الوهاب يهرب من الأطباء لتلحين

  كانت علاقة الصداقة بين أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب ودية قوية، رغم التنافس الفني الشديد بينهما، وكثيرا ما كانا يتواصلان، خاصة بعد حفل كل منهما أو بعد عمل فني لاي منهما . وقد كونا معا ثنائيا رائعا ابتداء من أغنية أنت عمري، مرورا بأغنية أن... اقرأ المزيد

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