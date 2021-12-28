في ذكرى رحيله.. هل تسعفنا “فلسفة الضرورة” في انجاب خليفة لعبد الناصر؟؟
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال
رفيقَ صلاح الدينِ هل لكَ عودةٌ فإن جيوشَ الرومِ تنهى وتأمرُ نزار قباني ١٩٧٠/٩/٢٨ يوم غاشم مولو... إقرأ المقال
آراء ومقالات
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأصوات القائمة العربية الموحدة برئاسة منصو... اقرأ المزيد
اجتماعيات
مشكورا، تفضل الزميل الدكتور عدلي الهواري، رئيس تحرير مجلة “عود الند” الثقافية، بارسال با... اقرأ المزيد
مـخـتـارات
قناة الحرة- إسطنبول بعد أشهر قليلة من التدخل العسكري لموسكو في سوريا عام 2015، أطلق مناصرون لرأس الن... اقرأ المزيد
كانت علاقة الصداقة بين أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب ودية قوية، رغم التنافس الفني الشديد بينهما، وكثيرا ما كانا يتواصلان، خاصة بعد حفل كل منهما أو بعد عمل فني لاي منهما . وقد كونا معا ثنائيا رائعا ابتداء من أغنية أنت عمري، مرورا بأغنية أن... اقرأ المزيد
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