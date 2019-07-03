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الحوثيون يعطلون حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها بعد استهدافه بالطائرات المسيَّرة.. والرياض تعترف بسقوط 9 جرحى
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الحوثيون يعطلون حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها بعد استهدافه بالطائرات المسيَّرة.. والرياض تعترف بسقوط 9 جرحى

الحوثيون يعطلون حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها بعد استهدافه بالطائرات المسيَّرة.. والرياض تعترف بسقوط 9 جرحى

يوليو 02, 2019 لا يوجد تعليقات

قامت جماعة الحوثي باستهداف مطار أبها في السعودية، ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين، وهذا ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في... اقرأ المزيد

منوعات

القبض على مطلوب خطير بعد تبادل لإطلاق النار في أم الجمال

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يوليو 02, 2019 فى: أخبار

ألقى العاملون في قيادة شرطة البادية الملكية القبض على مطلوب خطير ومسلح في منطقة أم الجمال بعد تبادل لإطلاق النار معه، وضبطت بحوزته سلاحاً نارياً اوتوماتيكياً وكمية من المواد المخدرة. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليو... اقرأ المزيد

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