دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
1▪ من “المقولات” الكبرى المحمولة في جينات الإنسانيّة الطّويلة في تاريخ الحضارة ال... اقرأ المزيد
فاز الدكتور عازم القدومي بمنصب نقيب أطباء الأسنان وحصل على 1392صوتاً، في الانتخابات التي جرت امس الج... اقرأ المزيد
امتدّ المزاج العام المعارض في تركيا ضد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان من المعارضين السياسيين والإعلام... اقرأ المزيد
قال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة “سبوتنيك”، إن قوات الدفاع الجوي السوري قامت أمس بتغذية بطاريات “إس-300” ووضعت في حالة... اقرأ المزيد
أعلن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، يوسي كوهين، أن إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية ا... اقرأ المزيد
ذكرت معلومات لصحيفة “الجمهورية” البنانية أن “الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، تابع شخصياً مفاعيل كمين قبرش... اقرأ المزيد
قامت جماعة الحوثي باستهداف مطار أبها في السعودية، ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين، وهذا ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في... اقرأ المزيد
دبي/فيينا (رويترز) – أعلنت إيران يوم امس الاثنين أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام... اقرأ المزيد
ألقى العاملون في قيادة شرطة البادية الملكية القبض على مطلوب خطير ومسلح في منطقة أم الجمال بعد تبادل لإطلاق النار معه، وضبطت بحوزته سلاحاً نارياً اوتوماتيكياً وكمية من المواد المخدرة. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليو... اقرأ المزيد
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