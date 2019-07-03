قامت جماعة الحوثي باستهداف مطار أبها في السعودية، ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين، وهذا ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في... اقرأ المزيد