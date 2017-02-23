“حماس” حركة جهادية مؤسسية لا مكان فيها للشخصنة والحسابات الخاصة

غزة ـ قدس برس

وصف القيادي في حركة “حماس” صلاح البردويل، الحديث عن مراجعة توجهات السياسات الداخلية والخارجية لحركة “حماس” بعد انتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة بقطاع غزة، بأنه “جزء من الفوبيا التي صنعتها آلة الإعلام الإسرائيلية”.

وقال البردويل في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، اليوم الخميس: “هذه الفوبيا التي تمت صناعتها للسنوار مصدرها الإعلام الإسرائيلي، التي صورته بأنه سيشكل مصدر خطر للإسرائيليين، لأنه عاش سنوات طويلة في سجون الاحتلال منها نحو 10 أعوام في السجن الإنفرادي، كما خضع لتعذيب شديد، وهم بذلك يخشون من رد فعل شخصي، وهذا تفسير سطحي وساذج وبسيط”.

وأضاف يقول: “حماس حركة مؤسسية لا يمكنها أن تقدم على فعل بأمر من فرد مهما كانت علويته حتى لو كان رئيسا لها في قطاع غزة، إلا إذا كان القرار مؤسسيا”.

وأكد البردويل ثبات سياسات حركة “حماس”، وقال: “سياسات الحركة ثابتة سواء كان على رأسها هنية أو السنوار، وما يدلل على كذبة إسرائيل ومن والاها، أنها شنت أربعة حروب مدمرة على غزة عندما كان هنية رئيسا للحركة في القطاع”.

وأضاف: “السنوارهو قيادي في حماس منذ فترة طويلة، وهو جزء من الحركة وممثل للحركة الأسيرة، وجزء من القرار السياسي للحركة، وبالتالي كل القرارات التي اتخذت في السابق كان جزءا منها. ثم إن السنوار هو رئيس لحماس في غزة وليس لحماس ككل، ولذلك فهو جزء من القرار”.

ووصف البردويل من يعملون على شخصنة سياسات وقرارات “حماس” بأنهم واهمون، وقال: “حماس لها مؤسسات قوية ومتماسكة أكثر من أي دولة إقليمية أو عربية، والبعد الأمني الذي يحاول البعض الانطلاق منه لتفسير توجهات حماس بعد انتخاب السنوار رئيسا لها في غزة، هو داعم للقرار السياسي وليس العكس، ثم إن السنوار حاصل على الماجستير في العلوم السياسية، وبالتالي كل التكهنات التي تم الحديث عنها تدخل في سياق ترويج الوهم ليس إلا”.

وأضاف: “الهدف الأساسي من هذا الترويج حول توجهات السنوار الأمنية، هو إلصاق تهمة الإرهاب بالحركة، لتبرز دولة الاحتلال باعتبارها الدولة المدنية، وهذه كذبة كبرى”.

لكن البردويل أشار إلى أن “الحديث عن المراجعات بمعنى إعادة تقييم سياسات المرحلة فهو أمر طبيعي، لأن الجهة التي لا تقيم نفسها هي إدارة فاشلة”.

وفاز يحيى السنوار، أحد مؤسسي الجهاز الأمني لـ”حماس” برئاسة المكتب السياسي للحركة في غزة خلال انتخابات داخلية تم الإعلان عن نتائجها يوم الاثنين 13 شباط الجاري.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن صلاح البردويل فاز هو الاخر بعضوية المكتب السياسي للحركة في ذات الانتخابات الداخلية في قطاع غزة التي أعلنت عنها “حماس”.

وكان قد تم الإفراج عن السنوار خلال صفقة “وفاء الأحرار” مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.