على ذمة موقع “ديبكا”.. رئيس الاستخبارات السعودية يزور اسرائيل

كشف موقع دبيكا فايل(معروف بقربه من الاستخبارات الإسرائيلية) ، أن الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيس الاستخبارات العامة بالمملكة العربية السعودية، قد قام بزيارة سرية الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية, وهو ما تم تأكيده من قبل مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين.

وأكد الموقع، أن الحميدان قد التقى مع رؤوساء أجهزة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، وبعض وزراء حكومة نتنياهو, حيث بحث معهم قضايا أمنية خاصة، يتقدمها عقد “المؤتمر الأمني الاقليمي”، الذي تحدثت عنه الادارة الأمريكية، وتمت الاشارة اليه في مؤتمر ميونيخ الأمني قبل ايام، وشارك فيه وزير خارجية السعودية وشخصيات اسرائيلية منها وزير الأمن ليبرمان.

وقال هذا الموقع ان زيارة رئيس الاستخبارات السعودية قد استغرقت يومي الثلاثاء والأربعاء.