ضبط اسلحة بالرمثا ومخدرات في عجلون

بتاريخ 23 فبراير,2017 في أخبار الأولى بدون تعليقات

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة الرمثا قد داهموا مساء امس احد المنازل بعد ورود معلومات حول قيام اشخاص باستخدام ذلك المنزل لاخفاء مواد مخدرة واسلحة.

واضافت تقول : انه قد تم داخل المنزل بعد مداهمته ضبط سبعة اسلحة نارية وكمية من العتاد الحي, اضافة الى كمية من بودرة الحشيش الصناعي المخدر وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهم.

وفي محافظة عجلون, وبعد جمع المعلومات حول احد الاشخاص المطلوبين وبحقه عشرة طلبات في قضايا ترويج المواد المخدرة, والتأكد من وجوده داخل احد المنازل في المحافظة, داهمت قوة مشتركة من مديرية شرطة عجلون وقسم مكافحة المخدرات وقسم البحث الجنائي مساء امس مكان وجوده, وتمكنت القوة من القاء القبض عليه, وضبطت بحوزته كمية من مادة الحشيش الصناعي ( الجوكر) وكمية من بودرة الحشيش الصناعي, وبوشر التحقيق معه تمهيدا لاحالته للقضاء.

 

 

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