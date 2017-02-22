الرئيس الأفغاني يطالب قطر بإغلاق مكتب “طالبان” لديها

طالب الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني بإغلاق مكتب حركة “طلبان” في قطر، طالما أن الحركة تنتهج أعمال العنف.

ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية عن الرئيس الأفغاني – خلال لقائه مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر إقامته على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن والسياسات الدفاعية – “ينبغي أن تطبق العقوبات أيضا على “طالبان” إذا لم تتحقق أي انفراجة في المفاوضات الرامية لدفع قادة الحركة للجلوس على طاولة المفاوضات”.

وأكد الرئيس الأفغاني أن الأولوية الرئيسية لهذه الضغوط هي دفع الحركة للتخلي عن العنف والمشاركة في عملية السلام، مشددا على أن النتائج التي توصلت إليها الحكومة الأفغانية تكشف تورط الحركة في هجوم قندهار الأخير.