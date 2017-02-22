الجنود الاسرائيليون يرفضون الخدمة العسكرية قرب غزة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية إن محكمة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، قد أمرت بسجن خمسة جنود لرفضهم الخدمة في موقع عسكري قرب حدود قطاع غزة.

وأفادت هذه الصحيفة في عددها الصادر امس الثلاثاء، بأن المحكمة أصدرت بحق الجنود الخمسة من لواء “كفير”، أحكاما بالسجن لمدة 21 يومًا بعد أن اعترضوا منذ شهرين على الخدمة في موقع قرب “ناحل عوز” العسكري الواقع شرق مدينة غزة.

وادعى الجنود الخمسة، وفقًا للصحيفة، أن رفضهم الخدمة جاء بفعل مخاوفهم على حياتهم جراء وجود نقص في عدد الجنود داخل الموقع وكثرة المهام وقلة النوم وسوء معاملتهم من قبل ضباطهم.

وكانت تقارير اسرائيلية، قد تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في القوى البشرية، في ظل اتساع ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية والتي زادت عن 9 في المائة، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” الاسرائيلية.

وأشارت “يسرائيل هيوم”، إلى أن قيادة جيش الاحتلال بلورت توجهات جديدة لسد النقص في القوى البشرية، من خلال دمج المجندات في الكتائب والوحدات القتالية وسلاح المدرعات.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن قيادة الجيش “تجاهلت” مطالب حاخامات إسرائيل، الذين طالبوا بعدم دمج الفتيات في الوحدات والكتائب المقاتلة.

وكشفت عن نية قيادة الجيش إنشاء مدرسة عسكرية خاصة لتخريج حراس حدود، والتي ستقوم بتخريج كتائب من المجندات في إطار سلاح المشاة، “من أجل حماية وحراسة الحدود على الجهات الأربعة للدولة”.