تدريب الصقور لاصطياد طائرات “داعش”

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية عن شروع المستشارين الفرنسيين الموجودين في أحد معسكرات التدريب شمالي العراق، بتدريب الصقور لاصطياد طائرات تنظيم “داعش”المسيرة في عمليات تحرير الموصل.

وقال المصدر امس: “ان المستشارين الفرنسيين قد بدأوا بتدريب الصقور لاصطياد طائرات ‫يسيرها التنظيم في ‫الموصل وتلقي القنابل على المدنيين”، مبينا أن “هذه الصقور ستكون لديها خبرة في اصطياد تلك الطائرات”.

وأضاف المصدر، أن “الطائرات المسيرة باتت الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في استهداف المدنيين”.

يذكر أن هذا التنظيم بات يستهدف المدنيين في مناطق الساحل الأيسر من مدينة الموصل، عن طريق إلقاء قنابل على تلك المناطق بواسطة طائرات مسيرة يطلقها من مناطق الساحل الأيمن الخاضع لسيطرة التنظيم.