مصرع نائب رئيس الأركان اليمني في مواجهة مع الحوثيين

تعز - قدس برس

قالت مصادر يمنية محلية، إن نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، اللواء أحمد سيف اليافعي، قُتل اليوم الأربعاء، إثر مواجهات مع جماعة “الحوثي” غربي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن اللواء اليافعي قتل إثر مشاركته في مواجهات مع الحوثيين بأطراف مديرية المخا الساحلية القريبة من الممر الدولي البحري “باب المندب”، والتابعة لمحافظة تعز غربي اليمن.

يشار إلى أن معارك عنيفة ما زالت مستمرة منذ أيام في أطراف مديرية المخا بين القوات الحكومية المدعومة بطيران التحالف العربي ومسلحي جماعة الحوثي وحلفائهم.

جدير بالذكر ان القوات الحكومية اليمنية تشن منذ 7 كانون الثاني الماضي عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الرمح الذهبي” مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات صالح، على طول الساحل الغربي الممتد من عدن “جنوباً” إلى المخا في محافظة تعز، “غربًا”، بدعم جوي من طيران التحالف العربي.