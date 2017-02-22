حملة “الخبز والديمقراطية” تنظم مسيرة للمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ وطني

دعت حملة الخبز والديمقراطية جماهير الشعب للمشاركة في المسيرة التي تنوي تنظيمها بعد غد الجمعة، تحت شعار “نعم لرحيل حكومة الإفقار .. نعم لحكومة الإنقاذ الوطني”، والتي تأتي رفضاً للنهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة، والإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومة الدكتور هاني الملقي التي استهدفت الطبقة الفقيرة والمتوسطة وساهمت في المزيد من الإفقار والتجويع والبطالة. وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع دعوات مماثلة في كل من الكرك والطفيلة وذيبان والسلط، حيث أكدت الحملة على سعيها لتوحيد الشعار الناظم لمسيرات الجمعة القادمة.

جاء ذلك ضمن القرارات التي خرجت بها ورشة العمل التي نظمتها الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تحت عنوان “مواجهة سياسة الجباية والإفقار الحكومية” وأقيمت في مقر حزب الوحدة الشعبيةالديمقراطي الأردني.

وشارك في الورشة عدد من الشخصيات الوطنية والنقابية والحزبية والشبابية وخبراء اقتصاديين، إضافة إلى المهندس محمد المعايطة رئيس بلدية الكرك، الذي قدم مداخلة تحدث فيها عن اللقاءات التي أجرتها القوى السياسية والنقابية والشعبية في الكرك والتوجه لعقد لقاء وطني يناقش الواقع الذي وصلنا له في ظل السياسات التي تمارسها الحكومات المتعاقبة، واشار للوقفة التي تمت في مدينة الكرك رفضا للاجراءات الاقتصادية الحكومية وتضامنا مع النائب صداح الحباشنة، وأكد على أهمية التنسيق وتوحيد جهود القوى الشعبية.

وناقشت الورشة ورقة مقدمة من الحملة تعكس قراءة للواقع الاقتصادي والمعيشي والبدائل المتوفرة للسلطة التنفيذية بدل اللجوء لجيب المواطن وتحميله أعباء الأزمة الاقتصادية قدمها الاستاذ محمد البشير عضو لجنة المتابعة للحملة، وقدم الباحث الاقتصادي الاستاذ فهمي الكتوت اضاءات على بعض الجوانب التي تضمنتها الورقة وأهمها أن الحكومة تتحدث عن جباية 450 مليون دينار لكن هي بالحقيقة تسعى لجباية 865 مليون دينار من جيوب المواطنين وتمارس عملية تضليل مكشوفة لتمرير اجراءاتها، وجرى حوار أغنى الورقة شارك به الحضور.

وتدارست الورشة الحالة الشعبية وما وصل له الاحتقان الشعبي نتيجة للسياسات الحكومية والتضييق على المواطنين بلقمة العيش والحريات العامة وكيفية مواجهة النهج السياسي والاقتصادي الذي أوصل البلاد الى أزمة شاملة.

ودعت الحملة جماهير الشعب للمشاركة في المسيرة الجماهيرية يوم بعد غد الجمعة التي ستنطلق من وسط البلد باتجاه راس العين تحت شعار ” نعم لرحيل حكومة الإفقار .. نعم لحكومة إنقاذ وطني”.