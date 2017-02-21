تجدد المظاهرات ضد ترامب تحت شعار “لست رئيسي”

تجمع الآلاف مساء امس الاثنين في عدة مدن أمريكية من أبرزها نيويورك وشيكاغو بمناسبة “يوم الرؤساء” وهي عطلة غير رسمية، في مظاهرات أطلقوا عليها اسم “لست رئيسي” حيث أعرب منظمو الاحتجاجات عن رفضهم لسياسة ترامب, وظهرت فكرة الاحتجاجات في يوم الرؤساء في مدينة لوس أنجلس قبل أن تنتشر في مدن أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي نيويورك تجمع مئات المحتجين قرب فندق ترامب إنترناشونال وأخذوا يهتفون “يغش.. يكذب.. افتحوا أعينكم”.

وقال منظمو احتجاج نيويورك إنهم يعارضون برنامج ترامب بما في ذلك تخفيضاته المقترحة في الإنفاق الاتحادي وبناء سور على الحدود مع المكسيك.

وكتب المنظمون على فيس بوك “دونالد ترامب رئيسنا حرفيا.. لكنه مجازيا يهاجم كل قيمة يجسدها أبناء نيويورك ولا يمثل مصالحنا.”

ونبعت فكرة الاحتجاجات في (يوم الرؤساء) في لوس أنجلس حيث قال حوالي 4300 شخص على فيس

بوك إنهم سيشاركون في احتجاج عند مجلس المدينة, وفقا لما ذكره المنظمون, ثم انتشرت الفكرة لمواقع أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وسط شيكاغو تجمع نحو 1200 شخص عبر نهر شيكاغو الذي يطل عليه فندق وبرج ترامب إنترناشونال. ورفع الحشد لافتات كتب على بعضها “جسدي اختياري” في إشارة إلى موقف ترامب المعارض للإجهاض و”يسوع كان لاجئا” في إشارة لجهوده لمنع دخول اللاجئين. وخلال التجمع عزفت مجموعة من 25 موسيقيا أغاني لإلهاب حماسة المشاركين.

ولأن يوم امس الاثنين كان يوم عطلة لكثير من المدارس فقد اصطحب عدد كبير من الآباء أبناءهم في الاحتجاج.

جدير بالذكر ان (يوم الرؤساء) اسم غير رسمي ليوم عطلة بمناسبة مولد جورج واشنطن أول رؤساء الولايات المتحدة وأبراهام لينكولن رئيسها السادس عشر.