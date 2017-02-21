عرس خليجي يوزع مجوهرات بالشكولاته

لان الجنون فنون, ولان البطر يعمي البصر, فقد قدم عروسان خليجيان للمدعوين في حفل زفافهما هدايا من شوكولاتة دهن العود الشديدة الغرابة والتي تم تصنيعها حصرياً لهما على مدى 10 أيام, بتكلفة مليون درهم، ليتم تقديمها في علب مجوهرات بهرت الحضور.

ووفقا لصحيفة «البيان» الاماراتية فقد قال خبير الشوكولاته اللبناني، سعيد جبران، الذي تحمل مسؤولية هذا التحدي: تحظى جميع التفاصيل هذه العملية بعناية فائقة في حفلات الزفاف الفاخرة, وقد تلقيت طلباً استثنائياً من عروسين خليجيين، لتحضير شوكولاته حصرية لزفافهما من أجود أنواع دهن العود، ثم تغليفها بورق خاص وتقديمها في علب مجوهرات مزخرفة، كهدايا فاخرة للمدعوين.

وتابع قائلا: ان دمج دهن العود بالشوكولاته قد شكل تحدياً صعباً، حيث قمنا بتكرير دهن العود على عدة مراحل وتقطيره وإضافته إلى خليط الشوكولاته، وسط اختبارات لتركيز النكهة والكثافة، بما يضمن مذاقاً شهياً ومتفرداً، وبلغت الكمية نحو 700 كيلوغرام، حظيت بإشراف 6 خبراء على مدى 10 أيام عمل متواصل، وقد أهلنا نجاحنا في هذه المهمة، إلى خوض تحديات أخرى، مثل تحضير باقات زهور كاملة من الشوكولاته ولكن بنكهة الزهور الطبيعية، وتحضير أصناف باللبان والحلوى.

وأوضح جبران أن هذا النوع من الشوكولاته لا يضر بالصحة، وقال: تراجع الطلب على الذهب في الأطعمة والحلويات، لكونه مجرد إضافة شكلية بلا مذاق، أما دهن العود فهو إضافة جوهرية فاخرة..

ولله في خلقه شؤون.