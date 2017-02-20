دعوة للمشاركة في فعالية شعبية احتجاجية يوم الجمعة المقبل بعمان

دعت الحركة الاسلامية والحراكات الشبابية والشعبية والعشائرية والنقابية سائر المواطنين الى المشاركة في الفعالية الحاشدة التي ستنطلق من امام المسجد الحسيني في وسط عمان من بعد صلاة يوم الجمعة القادم تحت عنوان “كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبناءه”.

وجاء في بيان اصدرته هذه الحركات امس ان هذه الفعالية تأتي رفضا للنهج الرسمي في رفع الاسعار, واستنكارا لحل المشاكل الاقتصادية على حساب جيب الاردنيين والصمت على الفساد والفاسدين, ومطالبة بالتوقف عن افقار المواطن وتجويعه.