دعوة للمشاركة في فعالية شعبية احتجاجية يوم الجمعة المقبل بعمان

بتاريخ 20 فبراير,2017 في أخبار محلية بدون تعليقات

دعت الحركة الاسلامية والحراكات الشبابية والشعبية والعشائرية والنقابية سائر المواطنين الى المشاركة في الفعالية الحاشدة التي ستنطلق من امام المسجد الحسيني في وسط عمان من بعد صلاة يوم الجمعة القادم تحت عنوان “كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبناءه”.

وجاء في بيان اصدرته هذه الحركات امس ان هذه الفعالية تأتي رفضا للنهج الرسمي في رفع الاسعار, واستنكارا لحل المشاكل الاقتصادية على حساب جيب الاردنيين والصمت على الفساد والفاسدين, ومطالبة بالتوقف عن افقار المواطن وتجويعه.

 

أضف تعليقك