اتصالات سرية غير مباشرة بين مصر وحزب الله اللبناني

نقلت صحيفة «الديار» اللبنانية عن اوساط دبلوماسية في بيروت, ان السلطات المصرية قد خرقت «الحظر» الخليجي على حزب الله, وبعثت بعدة «رسائل ود» الى الحزب كان آخرها عبر شخصية سياسية مقربة من حزب الله زارت القاهرة مؤخرا.

ووفقا للمعلومات، فان تلك الشخصية تم توقيفها في مطار القاهرة الدولي، واستدعيت للقاء «جهة امنية» رفيعة المستوى، ودون اي «مواربة» توجهت القيادة الامنية بالكلام الى تلك الشخصية باعتبارها محسوبة على حزب الله، وعند محاولة الاخير «نكران» هذه العلاقة خوفا من تداعيات ذلك، طمأنه محدثه الى ان هذه العلاقة غير مضرة، بل قد تكون مفيدة، وليس لدى السلطات المصرية نية لاتخاذ اي اجراءات سلبية ضده، بل هي مناسبة لايصال «رسالة» الى قيادة حزب الله في لبنان، بأن مصر هي في «خندق واحد» معه في قتال المجموعات التكفيرية، وتلتقي معه في النظرة الى الحرب في سوريا، والمشتركات اكثر من القضايا الخلافية، ولم تخلُ المحادثة ايضا من تأكيد مصري على جفاء كبير في العلاقة مع السعودية، واتجاه للتقارب مع الجانب الايراني.

خلاصة هذا الاجتماع الودي، ستليه خطوات عملية, كما تحدث ضابط الامن المصري الرفيع، وثمة ترجيح لحدوث نقلة نوعية في العلاقات «الثنائية» نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع رفع درجة المحادثات الى مستوى اعلى، لبحث عدد من القضايا العالقة. وقد تكون مسألة اعادة بث قناة المنارعلى القمر الصناعي النايل «سات»، واحدة من المؤشرات الدالة على تقدم الاتصالات او تعثرها.