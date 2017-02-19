هل امتلك حزب الله صواريخ روسية تستطيع شل سلاح البحرية الاسرائيلي؟

كشفت مصادر إعلامية اسرائيلية، النقاب عن مخاوف تسود المؤسسة الأمنية هناك من تقارير استخبارية تفيد بامتلاك “حزب الله” اللبناني لأسلحة استراتيجية من شأنها تغيير توازن القوى على الحلبة البحرية في الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في عددها الصادر اليوم الأحد، “يتبين من خلال محادثات أجرتها جهات استخبارية غربية خلال اليومين الأخيرين، في إطار مؤتمر الأمن الدولي المنعقد في ميونخ الألمانية (…)، أن حزب الله تمكّن – كما يبدو – من تهريب كمية معينة (تقريبا ثمانية) من صواريخ يحنوط الروسية الصنع، وتقابل صواريخ (اس 300) المضادة للطائرات، وتعتبر من أفضل الصواريخ في العالم”.

وأوضحت أن الحديث يدور حول صواريخ متقدمة يتم إطلاقها من الشاطئ وتصل إلى مسافة 300 كيلومترا، مضيفة “لا توجد حاليا منظومة حرب إلكترونية يمكنها مواجهة هذه الصواريخ أو تشويشها”.

وتعتبر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن حصول “حزب الله” على صواريخ “يحنوط”، من شأنه أن يهدّد بشكل كبير حركة سفن “سلاح البحرية” الإسرائيلي والأسطول السادس الأمريكي، فضلا عن السفن المدنية وحقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الصحيفة “ليس من المستبعد أن تكون بعض الهجمات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على قوافل ومستودعات الأسلحة التي كان يفترض نقلها من سورية إلى حزب الله في لبنان، كانت تهدف إلى تشويش وصول صواريخ يحنوط لحزب الله”.

وكانت تقارير تحدثت عن وقوع عدة هجمات إسرائيلية خلال الشهور الماضية في سوريا، استهدفت مواقع وقوافل عسكرية ادّعت تل أبيب أنها كانت محمّلة بشحنات أسلحة كانت في طريقها إلى “حزب الله” قادمة من إيران عبر الأراضي السورية.