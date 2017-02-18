منح الجنسية البحرينية لاعداد كبيرة من الاردنيين والسوريين

بانوراما الشرق الاوسط

تحدثت مصادر خاصة لبانوراما الشرق الأوسط عن عملية توطين منهجية تجري منذ مدة في البحرين بتنظيم دقيق جداً يشرف عليه ضباط أمن بحرينيون موزعون على عدد من السفارات في الخارج.

وافاد المصدر من العاصمة الاردنية عمان ان المكاتب التي انشئت عام 2014 لهذا الغرض بمشاركة ضباط أمن سعوديين وبحرينيين هم حمدان صالح الغتم، و منصور خميس الحلو، وإبراهيم الشبيب، وبدرعيسى الدوسري تتولى تأهيل المرشحين لنيل الجنسية البحرينية, كالتدريب على اللهجة البحرينية وتعليم النساء إعداد المأكولات البحرينية وأسماء المناطق والشوارع والقرى، وغيرها من المعلومات التاريخية والجغرافية عن البحرين.

وقال المصدر ان نتائج المشروع فاقت كل التوقعات حيث تقول اخر الاحصائيات ان الاعداد المتوقعة من المشروع قاربت نحو 200 الف مهاجر جديد الى البحرين من التابعيات الاردنية والسورية على حد سواء.