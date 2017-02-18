منح الجنسية البحرينية لاعداد كبيرة من الاردنيين والسوريين

بتاريخ 18 فبراير,2017 في أخبار محلية بدون تعليقات
 بانوراما الشرق الاوسط

تحدثت مصادر خاصة لبانوراما الشرق الأوسط عن عملية توطين منهجية تجري منذ مدة في البحرين بتنظيم دقيق جداً يشرف عليه ضباط أمن بحرينيون موزعون على عدد من السفارات في الخارج.

وافاد المصدر من العاصمة الاردنية عمان ان المكاتب التي انشئت عام 2014 لهذا الغرض بمشاركة ضباط أمن سعوديين وبحرينيين هم حمدان صالح الغتم، و منصور خميس الحلو، وإبراهيم الشبيب، وبدرعيسى الدوسري تتولى تأهيل المرشحين لنيل الجنسية البحرينية, كالتدريب على اللهجة البحرينية وتعليم النساء إعداد المأكولات البحرينية وأسماء المناطق والشوارع والقرى، وغيرها من المعلومات التاريخية والجغرافية عن البحرين.

وقال المصدر ان نتائج المشروع فاقت كل التوقعات حيث تقول اخر الاحصائيات ان الاعداد المتوقعة من المشروع قاربت نحو 200 الف مهاجر جديد الى البحرين من التابعيات الاردنية والسورية على حد سواء.

 

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