السهد يكبد اليابان مليارات الدولارات

اكدت الدراسات الصحية لمراكز ابحاث دولية أن إنتاجية الانسان وقدرته على التفكير تبدأن بالانخفاض بعد مضي أسبوع واحد فقط من بدء مشاكل السهد واضطرابات قلة النوم.

إحدى هذه الدراسات التي أجراها علماء من مدرسة الطب في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة أشارت إلى أن “العديد من الناس لا يدركون أن جسمهم يعاني من قلة النوم، وإن التغيرات السلبية التي يشعر بها الشخص هي إشارات لنا تعلمنا بأن الجسم يعاني من قلة النوم، إلا أننا نعتبرها أعراضا لأمراض أخرى”.

وفي هذا الإطار نبهت دراسة حديثة للنتائج المباشرة وغيرالمباشرة إلى أن الاقتصاد الياباني يخسر 138 مليار دولار كل سنة، بسبب عدم نيل مواطني البلاد قسطا كافيا من النوم.

ويعد الإجهاد في العمل واحدا من القضايا الشائكة في اليابان، كما أن في البلاد ظاهرة تسمى “كاروشي”، أي الموت جراء كثرة العمل، وعزت الدراسة التي أعدها مركز الأبحاث “راند يوروب” ، خسارة الاقتصاد الياباني بسبب النوم، إلى تبعات الظاهرة على المستوى الصحي وتسببها بأمراض مثل القلب والسكري، فضلا عن الوفيات المبكرة، في الوقت الذي تعاني اليابان تراجعا سكانيا لافتا.

وتمارس بعض الشركات في اليابان ضغوطا على موظفيها لدفعهم إلى العمل ساعات إضافية، تفاديا لتوظيف أشخاص جدد وتكبد رواتبهم، وهو ما يؤدي إلى إضاعة أيام كثيرة من العمل كان من الممكن أن يستفيد منها عمال آخرون.

ويقول المعهد الياباني إن شركات قليلة تحركت كي تعالج الوضع، بتخصيصها فترات من الراحة لموظفيها، فبنك “سوميتومو ميتسوي تراست”، مثلا، أجبر موظفيه على الاستفادة من راحة تصل إلى 8 ساعات على الأقل في اليوم الواحد، وعدم البقاء في المكاتب بعد العاشرة ليلا.

وتشير الأرقام في اليابان، إلى أن 2 في المئة فقط من 1700 شركة شملتها الدراسة، تخصص فترات من الراحة لموظفيها، فيما لا يحدد القانون الياباني ساعات الراحة الإلزامية للعمال.

وتفرض قوانين الاتحاد الأوروبي، مثلا، عدم تجاوز ساعات العمل خلال اليوم الواحد، لأحد عشر ساعة، حرصا على صحة العمال.

ورصدت الحكومة اليابانية 3.5 مليون دولار، في قانون المالية للسنة المقبلة، بغرض تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة بالبلاد على تخصيص فترات من الراحة لموظفيها.

والجدير في الذكر أنه في وقت سابق كشفت دراسة بريطانية إلى أن نشاط المئات من الجينات يتوقف مع انخفاض معدلات النوم إلى أقل من ست ساعات في اليوم، وذكر الباحثون في المجلة الرسمية التي تصدر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم أن نتائج ذلك البحث قد تساعد على إدراك الضرر الذي تلحقه قلة النوم بصحة الإنسان، فأمراض القلب، والسكري، والسمنة، والضعف في وظائف الدماغ، كلها أمراض ترتبط باضطرابات النوم.