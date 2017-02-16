مباحثات سرية لتشكيل تحالف امريكي- عربي- اسرائيلي مناهض لايران

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال», أمس الاربعاء عن عدد من المسؤولين في الشرق الأوسط، أنّ إدارة ترامب تُجري «محادثات مع حلفائها العرب حول تشكيل تحالف عسكري من شأنه أن يتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، وذلك في إطار التعاون في مواجهة عدوّهم المشترك، إيران».

وقالت إنّ «التحالف سيشمل دولاً لديها عداء معلن مع إسرائيل، مثل السعودية والإمارات، ودول لديها معاهدات سلام طويلة الأمد مع إسرائيل، مثل مصر والأردن، وذلك وفق خمسة مسؤولين من دول عربية تشارك في هذه المحادثات».

وأشارت إلى أنّ «هناك احتمالاً أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذا التحالف، الذي سيعتمد على اتفاقية دفاع مشترك شبيهة بتلك التي يعتمدها حلف شمال الأطلسي».

وأوضحت الصحيفة أنّ «الولايات المتحدة ستقدم الدعم العسكري والاستخباري للتحالف, وذلك من دون أن تشارك واشنطن وتل أبيب بشكل مباشر في الاتفاقية».

وقال دبلوماسي عربي إن «دور إسرائيل سيقتصر على الدعم الاستخباري، وليس القتالي أو نشر قوات على الأرض, ستقدم فقط المعلومات الاستخبارية وتحدّد الأهداف.. فالإسرائيليون بارعون في هذا المجال».