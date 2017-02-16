شباب معان يعلقون مؤقتاً نشاطاتهم الاحتجاجية

أعلن شباب معان المتعطلون عن العمل توقفهم عن تنفيذ فعالياتهم للمطالبة بتوفر فرص عمل حتى 13 آذار القادم, بناءً على تعهد الجهات المعنية بحل مشكلتهم.

جاء ذلك في بيان أصدره شباب معان المتعطلون عن العمل اوضحوا فيه أنهم قد تم تدريبهم في مشاريع الطاقة الشمسية إلا ان هذه المشاريع عندما بدأت تعمل بشكل فعلي تم ايقاف الجميع عن العمل, متعهدين بأن يكون هنالك توظيف لهم بشكل دائم في المستقبل إلا ان ذلك لم يتم.

وتساءل البيان: هل الشركات التسع العاملة في هذا المشروع عاجزة عن توظيف من قاموا بتمهيد الطريق أمام تلك الشركات للبدء بتنفيذ مشاريعها؟

وأوضح البيان أن شباب معان لهم الأولوية في التعيين في هذه المشاريع، إلا انه تم توظيف عدد قليل جدا والبقية في انتظار الوعود التي قطعها المسؤولون على انفسهم.

وأضاف البيان يقول وبناءً على ما سبق “قمنا بالتصعيد وعمل الاعتصامات بمختلف المواقع في معان وفي العاصمة عمان وأمام إدارات الشركات, ولكن لم نر او نسمع في المحافظتين سوى الوعود”.

وقال البيان انه عندما قام شباب معان بتنفيذ اعتصام أمام شركة تطوير معان في الرابية، “تمت مقابلة العديد من الشخصيات الهامة، وتم التوصل الى اتفاق جراء حديث عطوفة المحافظ مع الاطراف المعنية، وبعدها توجه عطوفة المحافظ بالطلب من الشباب المعتصمين قائلا: “اعطوني عطوة لغاية 13 آذار”, ونحن نقول بأنه لن تكون هنالك اي فعالية في العاصمة عمان حتى تاريخه”.

وفي الختام أكد البيان أن شباب معان ليس لديهم أية مطالب أخرى, أو فرص عمل في محافظة معان سوى مشاريع الطاقة الشمسية، متمنين أن يتم تنفيذ الوعد وتعيينهم في هذه المشاريع باسرع وقت.