الكاتب التركي “باموك” حامل جائزة نوبل يعارض رئاسة اردوغان

اسطنبول ـ أ ف ب

قال الكاتب التركي اورهان باموك امس الثلاثاء ان صحيفة مرموقة قد الغت نشر مقابلة معه لانه قال انه سيصوت ب”لا” في الاستفتاء الذي يسمح بتوسيع سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان.

وكان الكاتب الفائز بجائزة نوبل للاداب لعام 2006 اجرى مقابلة كاملة مع “صحيفة حرييت” كان من المقرر ان تنشر يوم امس الاول الاثنين, الا ان موقع “تي24″ الاخباري قال انه قد تم حجب المقابلة لان “باموك” اعلن فيها انه سيعارض التغيرات الدستورية في الاستفتاء الذي سيجري في 16 نيسان المقبل.

واكد باموك لموقع “سوسما بلاتفورمو” انه قد سئل في المقابلة عن الاستفتاء المقبل, فاجاب قائلا: “ساصوت بـ (لا) واوضحت قراري وحججي .. وانباء الغاء المقابلة حقيقية للاسف. في النهاية المقابلة لم تنشر”.

ومع اقتراب موعد الاستفتاء اصبح المجتمع التركي اكثر استقطابا, لان من شأن الدستور الجديد المؤلف من 18 مادة, ان يخلق رئاسة تنفيذية لاول مرة في تاريخ تركيا المعاصر.

وكان قد سبق لباموك ان انتقد اردوغان، حيث نشرت صحيفة “لا ريبابليكا” الايطالية على صفحتها الاولى مقالا له في ايلول العام الماضي يحذر فيه من ان تركيا تتجه نحو “نظام ارهاب”.

كما انتقد في نفس المقال اعتقال الصحافي البارز احمد التان وشقيقه محمد التان الاكاديمي والخبير الاقتصادي البارز، ودعا الى الافراج عن جميع المفكرين “بالسرعة الممكنة”.