اسرائيل تسحب سفيرها من مصر خوفاً على حياته

كشف جهاز الـ “شاباك” الإسرائيلي النقاب عن أن “مخاوف أمنية” تقف وراء سحب، ديفيد جوبرين، السفير الإسرائيلي من القاهرة واعادته إلى تل أبيب.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في الـ “شاباك” قولها أن إعادة السفير الإسرائيلي في مصر الى تل ابيب، قد تمت سرّا بسبب تزايد المخاوف على حياته, جراء اشتداد حدة الجرائم الاسرائيلية مؤخرا بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبها، رفضت وزراة الخارجية الإسرائيلية التعقيب على هذا الأمر، في حين قالت تقارير إعلامية إن السفير جوبرين يؤدي مهامه الدبلوماسية حاليا من القدس المحتلة.

وكان السفير الإسرائيلي في مصر، ديفيد غوفرين، قد بدأ مزاولة اعماله في أواخر شهر آب من العام الماضي.

الجدير بالذكر ان قطاعات واسعة من الشعب المصري ما زالت ترفض التطبيع مع إسرائيل التي تواصل تهويد القدس واستيطان اراضي الضفة الغربية المحتلة, ورفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة.