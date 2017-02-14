صورة تقريبية لقيادة حركة حماس المقبلة

انتهت يوم امس مرحلة الانتخابات التمهيدية التي جرت مؤخراً في القطاعات الحمساوية الثلاثة المعتمدة, وهي الضفة الغربية, وقطاع غزة, وقطاع الخارج.

وتأتي هذه الانتخابات الفرعية في هذه القطاعات الثلاثة, تمهيداً لمرحلة الانتخابات المركزية التي ستجري قبل نهاية الشهر الجاري, لاختيار رئيس واعضاء المكتب السياسي لعموم حركة حماس.

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان قطاع الضفة الغربية قد اختار صالح العاروري رئيسا لمكتبه السياسي الفرعي, فيما اختار قطاع الخارج محمد نزال رئيسا لمكتبه, بينما اختار قطاع غزة يحيى السنوار رئيسا.

فقد أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن “اللجنة الانتخابية” لحركة “حماس” في غزة، أنهت انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع، واختيار قائدًا ونائبًا له.

وقالت المصادر امس الإثنين، إن الانتخابات في قطاع غزة أفرزت يحيى السنوار رئيسًا للحركة، وخليل الحية نائبًا.

وأضاف أن كلا من؛ روحي مشتهى، ومحمود الزهار، وصلاح البردويل، ومروان عيسى، وفتحي حماد، وياسر حرب، وجواد أبو شمالة، وأحمد الكرد، وعطا الله أبو السبح، وإسماعيل برهوم، وسامح السراج، ومحمد الجماصي، وسهيل الهندي، “قد فازوا بعضوية المكتب السياسي لحماس في غزة”.

ولفتت المصادر، إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” ومسؤولها في غزة، إسماعيل هنية، قد سلّم القيادة للسنوار.

وقد بات في حكم المؤكد ان يفوز اسماعيل هنية, في الانتخابات المركزية المقبلة, برئاسة المكتب السياسي للحركة, خلفاً لخالد مشعل الذي تقلد هذا الموقع نحو عشرين عاماً.

في حين يجري التنافس على موقع نائب رئيس المكتب السياسي بين عدد من اركان حماس, وان اصبح من المرجح ان يفوز محمد نزال بهذا الموقع, بوصفه ممثلاً لقطاع الخارج, ومنحدراً من الضفة الغربية, وهو ما يتكامل مع موقع اسماعيل هنية المحسوب على قطاع غزة.