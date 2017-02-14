اعتصام لمزارعين ونقابيين امام مجلس النواب اليوم

هذا المقال نشرته “المجد” بتاريخ 30 ايار من العام الماضي.. نعيد نشره اليوم لعل الذكرى تنفع المؤمنين خليق بنا، عند مناقشة الاوضاع الراهنة في بلادنا، ان نخط النهاية قبل المقدمة، ونقدم الخبر على المبتدأ، ونضع النقطة اول السطر وليس آخره.. نظرا... أكمل القراءة

استراحة

قبل نحو أربعة وعشرين عاما، لم يجد الفلسطيني علي حسنين، من مدينة نابلس، من يُصلح له آلة “العود” الخاصة به، فانطلق منذ ذلك الحين بذاته يبحث ويتبادل الخبرات، حتى أصبح يحترف مهنة تصليح “العود”، بل وصناعته كذلك، وصار ملاذا ل... أكمل القراءة

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