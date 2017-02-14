اعتصام لمزارعين ونقابيين امام مجلس النواب اليوم
نفذ مزارعون ونقابيون صباح اليوم الثلاثاء اعتصاماً أمام مجلس النواب، احتجاجاً على القرارات الحكومية الأخيرة والمتضمنة فرض ضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي ورفع رسوم تصاريح العمل.
وقال المعتصمون ان القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة، زادت من معاناة القطاع الزراعي, وأنهم قد فوجئوا يوم الأحد الماضي بفرض ضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي, مثل الأسمدة والمبيدات وبنسب تتراوح من 8-16%، اضافة إلى رفع رسوم تصاريح العمل من 150 إلى 500 دينار.
وطالب المعتصمون الحكومة بالتراجع عن القرارات الأخيرة ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل الأمن الغذائي للأردن.