الضرائب تتسبب في هجرة امريكية معاكسة

واشنطن- وكالات

اظهرت بيانات حكومية أمريكية رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد الأمريكيين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأمريكية مؤخرا، ومنهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وبلغ عدد الأمريكيين الذين تنازلوا عن جنسيتهم 5411 شخصًا العام الماضي، بزيادة نسبتها 26 في المئة عن العام 2015، وفقا لما ورد في القائمة التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشارت القائمة إلى أن جونسون وصف فى وقت سابق حيازته للجنسية الأمريكية بأنها “مجرد حدث نتج عن ميلاده فى الولايات المتحدة”.

ويبدو أن جونسون الذي ولد في نيويورك وعاش في أمريكا حتى عمر خمس سنوات، قرر ترك جنسيته لتجنب أضرار الضرائب واعتبر أن قانون الضرائب الأمريكي بأنه “فظيع ومجحف”.

يذكر أن حاملي الجنسية الأمريكية يلتزمون بسداد الضرائب حتى لو كانوا يعيشون خارج الولايات المتحدة.