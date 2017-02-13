«حماس» تعلن المشاركة في مؤتمر بطهران لدعم الانتفاضة

أعلنت حركة حماس، مشاركتها بوفد رفيع المستوى، في مؤتمر «دعم الانتفاضة»، الذي ينظمه مجلس الشورى الإيراني، الأسبوع المقبل في طهران.

وقال علي بركة, ممثل «حماس» في بيروت، في تصريحات لموقع «الرسالة نت» المقرب من الحركة، إن الدعوة وجهت للفصائل الفلسطينية كافة، والمجلس التشريعي وبرلمانات العالم، لافتاً إلى أن حركة حماس سوف تلبي الدعوة بـ«وفد رفيع المستوى».

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الحركة بمؤتمرات تعقد في إيران، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة إسلامية وعربية واسعة.

ولم يفصح «بركة» عن أعضاء الوفد «القيادي رفيع المستوى» الذي سيمثل حركة حماس لحضور هذا المؤتمر.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يزور فيها وفد قيادي من حركة حماس طهران، منذ الخلاف بين الطرفين، والذي بدأ مع خروج قيادة حركة حماس»من سوريا.

ولم تعد العلاقات بين «حماس» وإيران على النحو الذي كانت عليه، بعد خروج الحركة من سوريا، وتوجيهها انتقادات للنظام هناك، خاصة في ظل الحلف القوي بين سوريا وإيران.

ومؤخراً جرى الحديث عن هدوء الخلاف بين الطرفين، وعن إمكانية إعادة العلاقة السابقة، غير أن ذلك لم يترجم حتى اللحظة على الأرض, حيث لا يزال من الصعب الإحاطة بتفاصيل العلاقة بين إيران و«حماس».

وكانت إيران تعد من أكثر الداعمين لحركة حماس، في تقديم المال والسلاح، وتردد كثيراً أن الدعم الذي كانت تقدمه طهران تأثر كثيراً بسبب الخلاف بين الطرفين حول الملف السوري.