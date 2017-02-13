دراسة ميدانية تكشف ان الشباب يقبلون على المواقع الالكترونية

كشفت دراسة علمية حديثة ان غالبية الشباب الجامعي في الاردن يتابعون المواقع الالكترونية المتخصصة لأنها تقدم تفاصيل كاملة عن موضوعات محددة.

وهدفت هذه الدراسة التي جاءت بعنوان “الصحافة الالكترونية المتخصصة ودورها في تشكيل معارف الشباب الجامعة الاردني”, ونشرت في مجلة دراسات بالجامعة الاردنية الى التعرف على الخصائص التحريرية والاخراجية للصحافة الالكترونية المتخصصة ودورها في تشكيل المعارف لدى الشباب الجامعي الاردني.

ودعت الدراسة التي اعدها الدكتور حاتم العلاونة وطارق الناصر وطبقت على عينة من طلبة جامعة اليرموك، القائمين على النشر الالكتروني الى الاستمرار في اعطاء الاهتمام للصحف الالكترونية المتخصصة ومطالعة توجهات الشباب والافادة منها لتحقيق انتشار واسع.