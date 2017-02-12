انتخاب هيئة جديدة لنادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية

عقدت الهيئة العامة لنادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في عمان, اجتماعها السنوي يوم امس السبت في مجمع النقابات المهنية بعمان, حيث جرى خلال الاجتماع تلاوة التقرير الاداري والمالي وانتخاب هيئة ادارية للنادي للاعوام 2017-2018.

وبعد مداولات ومناقشات وتوصيات عديدة قدمها اعضاء الهيئة العامة تمت المصادقة على التقرير الاداري والمالي وقدمت الهيئة الادارية استقالتها, حيث جرى بعد ذلك تشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات من اعضاء الهيئة العامة مؤلفة من الدكتور مازن محافظة, والدكتور عبد القادرالحباشنه, والمهندس مخلد العبادي.

كما جرى انتخاب هيئة ادارية جديدة للنادي للاعوام (2017-2018) على النحو التالي: الدكتور زيد احمد موسى المحيسن, رئيسا للنادي, والدكتور صالح عبد النبي القيسي, نائبا للرئيس, وصلاح موسى حماد, امينا للسر, وجهاد احمد عبد القادر غبن الحجاوي, امينا للصندوق, وعامر محمد احمد ارشيد, والمهندس فارس شاهر مفلح الرواشدة, والمهندس حسين محمد عبد الله ابوربيحه اعضاء.