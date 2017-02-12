مليونا امريكي يناشدون عقيلة اوباما الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

يأمل معارضو دونالد ترامب بعودة عائلة أوباما إلى البيت الأبيض, حيث طالب أكثر من 1.5 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك ميشيل أوباما بخوض الانتخابات الرئاسة في عام 2020.

وعلى الرغم من أن هذه السيدة كانت قد أكدت مرارا أنها “لا تريد التورط في أي لعبة سياسية”, الا ان المعجبين بها ومناصريها لا يقبلون رفضها للموضوع.

من جانبه طلب مقدم البرامج التلفزيوني جيمي فالون من السيدة ميشيل الإعلان عن طرح ترشيحها, فيما بات من الممكن شراء قميص عبر الإنترنت مكتوب عليه عبارة “ميشيل أوباما – إلى الرئاسة في 2020”.

ويواصل أنصار الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذين أصابهم الإحباط من الخطوات الأولى للرئيس دونالد ترامب، عبر الشبكات الاجتماعية مطالبة السيدة أوباما بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلى سبيل المثال فقد سجلت في “فيسبوك” العام الماضي عدة مجموعات تحت تسمية ” ميشيل أوباما – رئيسة في عام 2020″، ووقع على ذلك بشكل إجمالي أكثر من 1.5 مليون مستخدم، وفي تعليقاتهم ينتقد المستخدمون سياسة ترامب ويستعرضون نقاط القوة لزوجة الرئيس السابق. وبما أن باراك أوباما وفقا للدستور لم يعد قادرا على شغل منصب رئيس الدولة، فإن أنصاره يعلقون آمالهم على السيدة ميشيل.

وتجدر الإشارة على أن الرئيس السابق اوباما كان قد أعرب عن ثقته بأن زوجته لن تخوض معمعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية, ولكن جمهور تويتر يصر عبر تغريدات على ضرورة ترشيح ميشيل في الانتخابات المقبلة.