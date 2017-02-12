احاطة برج ايفل بسور زجاجي

كشفت الشركة الفرنسية المشغلة لبرج إيفل في باريس، النقاب عن عزمها بناء جدار زجاجي مقاوم للرصاص حول الحديقة التي يوجد فيها البرج.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بيرنارد غوديير، لصحيفة لو باريزيان، الفرنسية، إن الجدار الزجاجي المقاوم للرصاص، سيحيط بكامل الحديقة التي يوجد بداخلها برجل إيفل، ولفت أنَّ بناءه سينتهي في الخريف القادم.

وأشار غوديير إلى أنَّ ارتفاع الجدار يبلغ 2.5 مترا، مبينا أن هذه الخطوة تعدّ احترازية لتفادي أية هجمات إرهابية, وموضحا أن زوار البرج سيدخلون من باب واحد فقط.

وبين رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تكلفة بناء الجدار ستبلغ 20 مليون يورو، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستحدث تغييرات في خريطة الحديقة والطرق المؤدية إليها.

تجدر الإشارة أنَّ حوالي سبعة ملايين سائح يزورون برجل إيفل سنويا.